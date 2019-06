Die CDU-Führung rief nach dem angekündigten Rücktritt von SPD-Chefin Andrea Nahles die eigene Partei zu Besonnenheit auf. Alle in der CDU sollten die eigene Bereitschaft verdeutlichen, weiter dem Regierungsauftrag gerecht zu werden, hieß es am Sonntag.

Vizekanzler und SPD-Vize Olaf Scholz bedauerte den Rücktritt von Andrea Nahles: "Das Land und die SPD haben Andrea Nahles viel zu verdanken." Sie habe in schwierigen Zeiten Verantwortung übernommen. "Die SPD befindet sich nicht erst seit der Europawahl in einer schwierigen Lage - wichtig ist daher, dass wir zusammenbleiben."

Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte: "Die SPD braucht eine Entgiftung". Er sagte der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung", "solange die SPD sich nur mit sich selbst beschäftigt, solange es nur um das Durchsetzen oder Verhindern von innerparteilichen Machtpositionen geht, werden die Menschen sich weiter von uns abwenden." Gabriel mahnte in der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" zur Versöhnung an und die Wiederentdeckung dessen, was die Partei einst stark gemacht habe.

Wolfgang Tiefensee: Nahles nicht für SPD-Krise verantwortlich. Bildrechte: dpa

Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee bedauerte den Rückzug von Nahles. Er sagte dem MDR, die Partei sei nicht erst seit Wochen, sondern seit Jahren in einer schwierigen Lage. Es sei nicht redlich, das nun an einer Person festzumachen. Die Führungsriege der Partei stehe in einer Gesamtverantwortung. Flügelkämpfe in der Partei erwartet Tiefensee nicht.