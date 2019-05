SPD-Chefin Andrea Nahles hat trotz der hohen Verluste ihrer Partei bei der Europawahl einen Rücktritt ausgeschlossen. Nahles erklärte am Montag nach Beratung der Parteigremien in Berlin: "Die Verantwortung, die ich habe, spüre ich, die will ich aber auch ausfüllen." Nahles fügte hinzu, gut geschlafen habe sie nicht.

Außerordentliche Klausurtagung in der nächsten Woche

Nahles kündigte eine außerordentliche Klausurtagung für den kommenden Montag an. Die Europawahl und die Wahl in Bremen am Sonntag seien eine Zäsur gewesen. Die SPD brauche "mehr klarere Positionen", etwa beim Thema Klima und Arbeit. Auch werde die Frage diskutiert, wie die SPD wieder mehr "Strategiefähigkeit" erlangen könne.

Sondersitzung der Fraktion beantragt

Unterdessen liegt ein Antrag auf eine Sondersitzung der SPD-Bundestagsfraktion vor. Der Antragsteller, der Abgeordnete Michael Groß, erklärte, es gehe ihm nicht darum, jemanden zu stürzen. Er wolle aber, "dass man nicht über uns redet, sondern mit der Fraktion", fügte er hinzu. Nach der "langen Niederlagenserie" der SPD müsse "sofort geredet" werden.

Verluste Ergebnis von 15 Jahren