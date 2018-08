SPD-Chefin Andrea Nahles will Ende September mit Oberbürgermeistern betroffener Städte über Betrug beim Bezug von Kindergeld und anderen Sozialleistungen durch Ausländer beraten. "Wir werden die Kommunen nicht allein lassen", versprach sie am Donnerstag in Berlin.

"Teilproblem im Gesamtkomplex Arbeitsmigration"

Nahles kündigte an, bei dem Spitzentreffen mit den Kommunalpolitikern am 27. September das Thema Arbeitsmigration in seiner ganzen Breite beraten zu wollen. Betrugsfälle beim Kindergeld seien nur ein "Teilproblem im Gesamtkomplex Arbeitsmigration", erklärte die SPD-Chefin. "Was wir zum Beispiel auch dringend angehen müssen, sind die Betrügereien rund um das Thema Familien- und Sozialleistungen."

Kindergeld und Lebenshaltungskosten

Die Lebenshaltungskosten in Rumänien sind geringer als in Deutschland. Trotzdem wird für dort lebende Kinder von in Deutschland gemeldeten Personen der deutsche Satz überwiesen. Bildrechte: IMAGO Nahles betonte in dem Zusammenhang, sie setze sich weiterhin für die sogenannte Indexierung des Kindergeldes ein. Diese von der Bundesregierung bereits im Frühjahr 2017 angestoßene Überlegung, sieht vor, dass sich die zu zahlende Leistung an den Lebenshaltungskosten in dem EU-Land orientiert, wo die Kinder auch leben. Die SPD-Chefin räumte allerdings ein, dass es in dieser Frage nur schleppend vorangehe. "Die Indexierung des Kindergeldes kann nur europäisch gelöst werden." Die Bundesregierung bemühe sich darum. Das Problem sei wegen der EU-weit unterschiedlichen Systeme kompliziert.

Widerstand der EU-Partner

Im Juni hat die Zahl an Kindern, die im EU-Ausland leben und vom deutschen Staat Kindergeld erhalten, mit 268.336 einen neuen Rekord erreicht. Nahles betonte, sie habe das Thema bereits in der vergangenen Legislaturperiode als Arbeits- und Sozialministerin zum Thema bei den EU-Partnern gemacht. Dabei sei sie aber auf viel Widerstand gestoßen. Die Bundesregierung bemühe sich auch jetzt mit den europäischen Partnern um Lösungen. Man müsse sich dringend kümmern um Betrügereien rund um das Thema Familien- und Sozialleistungen, betonte die SPD-Vorsitzende.

Duisburgs OB warnt vor Schlepperbanden

Zuvor hatte unter anderem der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link von kriminellen Strukturen gesprochen. Der SPD-Politiker forderte die Bundesregierung auf, gegen Schlepperbanden aktiv zu werden, die Menschen aus Südosteuropa zum Bezug von Sozialleistungen wie Kindergeld nach Deutschland schleusten. Es handele sich um eine Form der organisierten Kriminalität, warnte Link. Die Betroffenen würden dazu angehalten, Kindergeld und aufstockende Hartz-IV-Leistungen zu beantragen: "Sie werden in Wohnungen untergebracht von Vermietern, die ganz oft auch Arbeitgeber sind. Und über diesen Weg kassieren sie unterm Strich Sozialleistungen, die sie zu einem großen Teil wieder abgeben müssen an die Schlepperbanden, die dahinter stehen."

Verdachtsprüfungen nicht repräsentativ

Tatsächlich hatten jüngste Verdachtsprüfungen in Nordrhein-Westfalen ergeben, dass 40 von 100 geprüften Fällen fehlerhaft waren. Der Chef Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg, Karsten Bunk, wies bei MDR AKTUELL allerdings darauf hin, dass derartige Ergebnisse nicht repräsentativ für ausländische Kindergeld-Berechtigte in Deutschland seien.

Die Zentrale der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Bildrechte: Bundesagentur für Arbeit Vielmehr seien Familien geprüft worden, bei denen von vornherein ein Verdacht bestand, dass sie gar nicht dauerhaft hier leben würden, sagte Bunk: "Und dahinter war offensichtlich das Muster, dass ganze Familien auch von dahinter stehenden Hintermännern nach Deutschland geschleust werden, die hier dann nicht nur Kindergeld in Anspruch nehmen, sondern zum Beispiel eben auch hier schwarz arbeiten oder problematische Dinge unternehmen wie Prostitution oder Bettelei und ähnliches und es offensichtlich darauf angelegt haben, dann in allen Sozialsystemen, die in Frage kommen, die entsprechenden Leistungen missbräuchlich zu beziehen."

Gefahr des Missbrauchs nimmt ab