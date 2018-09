Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles will angesichts massiver Kritik in ihrer Partei die geplante Beförderung des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen neu verhandeln. Das schrieb sie in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer.