Nahles 1989 in der Abizeitung zu ihrem Berufswunsch:

"Hausfrau oder Bundeskanzlerin."

Nahles vor dem Sonderparteitag 2018 im dpa-Gespräch auf die Frage, welche Schlagzeile sie über ein Porträt über sich setzen würde:

"Schufter mit Herz."

Nahles in dem selben Gespräch zur Legende, dass neue SPD-Vorsitzende vom Vorgänger eine Taschenuhr des Gründungsvaters August Bebel überreicht bekommen:

"Ich benutze keine Taschenuhren; und in der weiblichen Garderobe ist dafür auch gar kein Platz vorgesehen."

Nahles in dem selben Gespräch zur Bedeutung ihres Heimatorts Weiler in der Eifel und der Frage, was die Menschen jenseits der Blase Berlin bewegt:

"Wenn ich samstags die Straße kehre, kommen da immer ein paar Leute vorbei, da wird viel gequatscht und ich weiß, was die Leute wirklich beschäftigt."

Nahles im November 1995 vor dem Parteitag in Mannheim auf die Frage, ob Oskar Lafontaine Rudolf Scharping stürzen könnte:

"Das ist gefrühstückt, Leute, das wollen die Medien immer gerne haben. Das hat die Partei nicht vor."

(Unterstützt von einer Rede der Juso-Chefin Nahles stürzte Lafontaine schließlich Scharping.)

Nahles beim Parteitag 1995 in Mannheim zu Rede Scharpings:

"Rudolf, das war mir zu viel Lirum, Larum, Löffelstiel."

Am 4. Juni 2005 im "Spiegel" über die Arbeitsmarktreform:

"Für die Agenda kriegen wir vielleicht irgendwann einmal den Ehrenpreis für aufrichtige Reformen, doch eine Wahl gewinnen wir so nicht."

Im Juni 2008 im "Stern":

"Ich hab ja gar nichts dagegen, mal Bundeskanzlerin zu werden, aber ich will doch noch ein bisschen leben!"

Am 13. November 2009 auf einem Parteitag in der Bewerbungsrede um das Amt der SPD-Generalsekretärin:

"Basta und Testosteron hatten wir in den letzten Jahren genug."

Am 3. September 2013 singt sie das Pippi-Langstrumpf-Lied im Bundestag - als Form der Kritik an der Bundesregierung:

"Ich mach' mir die Welt, widde widde wie sie mir gefällt."

Am 5. März 2014 über die Rente mit 63:

"Für die Leute machen wir das, verdammte Kacke nochmal."

Am 10. Dezember 2016 über CDU-Chefin und Kanzlerin Angela Merkel auf einem SPD-Landesparteitag in Bayern:

"Ich rieche ihre Schwäche."

Am 27. September 2017 auf die Frage, wie sie sich nach ihrer letzten Kabinettssitzung mit den Unionskollegen fühle - damals dachte Nahles noch, die SPD gehe in die Opposition statt in die große Koalition:

"Ein bisschen wehmütig - und ab morgen kriegen sie in die Fresse!"

Am 29. September 2017 in der "Bild"-Zeitung:

"Die SPD ist in die Opposition geschickt worden. Punkt!"

Am 7. Dezember 2017 über Gespräche mit der Union über eine Regierungsbildung nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche:

"Die SPD wird gebraucht. Bätschi, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Bätschi, sage ich dazu nur."

Am 21. Januar 2018 über Koalitionsverhandlungen mit der Union:

"Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite."

Am 9. Februar 2018 über den Verzicht des bisherigen SPD-Chefs Martin Schulz auch auf das Amt des Außenministers nach Protest an der Basis, weil er den Gang in ein Kabinett Merkel zuvor ausgeschlossen hatte:

"Das zeugt von beachtlicher menschlicher Größe."