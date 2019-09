Grünen-Co-Chef Robert Habeck will die Schuldenbremse reformieren. Bildrechte: dpa

Finanziert werden soll der Fonds mit neuen Krediten. Nach Vorstellung der Grünen sollen dabei die europäischen Stabilitätskriterien eingehalten werden. Die erlauben ein jährliches Defizit von maximal einem Prozent der Wirtschaftsleistung - das wären aktuell etwa 35 Milliarden Euro.



Dem Bericht zufolge soll das Geld aus dem Investitionsfonds in den Umbau des öffentlichen Nahverkehrs fließen, ins Schienennetz und in E-Highway-Strecken. Aber auch die ökologische Agrarwende oder die Digitalisierung in Deutschland könnten so vorangetrieben werden. Das Investitionskonzept werde derzeit bei der Grünen-Klausurtagung in Weimar beraten.