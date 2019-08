Nach Leipzig kommen am Mittwoch alle, die Rang und Namen haben in der Luftfahrt – ob aus der Industrie, Wissenschaft oder von den Gewerkschaften. Die Politik habe viel mit ihnen zu bereden, sagt Thomas Jarzombek, Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt.

Allein in der Produktion von Flugzeugen gebe es über 100.000 Arbeitsplätze in Deutschland. Wenn man alles mit Flughäfen und Fluggesellschaften dazu nehme, seien es knapp eine Million – ein sehr großer Jobmotor. "Auf der anderen Seite stellen sich viele die Frage, wie geht es mit dem Klimaschutz weiter, was ist mit Lärmemissionen. Solche Fragen werden natürlich auch diskutiert", erzählt Jarzombek.