Bildungspolitik machen die Länder. Der Bund darf sich nicht einmischen. Dieses Prinzip gilt seit 1945 als Folge von Hitlers Schulpropaganda. "Kooperationsverbot" ist das bildungspolitische Schlagwort dazu. Die Unvergleichbarkeit der Schulabschlüsse einzelner Länder ist ein nicht ganz neues Problem. Es wird an diesem Donnerstag mal wieder besprochen bei der KMK, der Kultusministerkonferenz der Länder.

Holter gegen Kooperationsverbot

Den Vorsitz hat Thüringens Bildungsminister Helmut Holter: "Meine Position als Politiker ist: Das Kooperationsverbot muss weg. Als KMK-Präsident kann ich nur sagen: Alles was dazu dient, das Kooperationsverbot zu lockern oder auszuhöhlen, ist ein wichtiger Schritt, um das Kooperationsverbot am Ende aufzuheben."

Allerdings würden das viele Bundesländer anders sehen. Linken-Politiker Holter hofft deshalb auf einen neuen Weg hin zum einheitlichen Bildungssystem. Ein neues Gremium, der nationale Bildungsrat, soll es richten. Diesen Bildungsrat hat die große Koalition beschlossen. Er soll länderübergreifend mit Wissenschaftlern und Verwaltung besetzt werden.

Nationaler Bildungsrat als Lösung

Dazu erklärt Holter: "Der Bildungsrat soll Bund und Länder zusammenführen. Er soll auch über die Wissenschaftsseite Empfehlungen geben, was wir anders machen müssen, was wir neu machen müssen, um einen Qualitätsschub in der Bildung zu bekommen."

Nur wie soll der Bildungsrat konkret aussehen? Wer soll drin sein? Welche Macht soll er haben? Bundesbildungsministerin Anja Karliczek von der Union hat vorgelegt. Sie will 64 Mitglieder aus Wissenschaft und Verwaltung. Die meisten der Verwaltungsmitglieder soll der Bund selbst benennen.

Streit über Zusammensetzung des Rats

Thüringens Bildungsminister Holter ist von dem Vorschlag nicht begeistert: "Uns hat etwas überrascht und empört, dass Frau Karliczek Anfang Mai ihren eigenen Vorschlag auf den Tisch gepackt hat. Sie hat das nicht nur intern, sondern auch öffentlich gemacht. Jetzt haben wir als KMK unseren Vorschlag erarbeitet und den werden wir am Freitag auch Frau Karliczek unterbreiten."

Die Länder wollen nur 44 statt 64 Mitglieder für den neuen Bildungsrat. Außerdem wollen sie laut Holter keinesfalls Macht an den Bildungsrat abtreten: "Es ist kein Gremium, welches sich erhebt über die politischen Gremien. In dem Sinne sollen also die Beschlüsse des nationalen Bildungsrats ausschließlich Empfehlungen sein."

Diskussion über Abiturnoten erwartet

Weil der Bildungsrat noch im Rohzustand heiß diskutiert wird, das Bundesverfassungsgericht aber schon bis Ende 2019 vergleichbare Abiturnoten verlangt, müssen sich die Bildungsminister wohl ohne das neue Gremium einigen. Auf der Tagesordnung in Erfurt stehen deshalb gesondert das Thema Abiturnoten.