In Deutschland sind zum Wintersemester 2020/21 etwa 40 Prozent der Studiengänge zulassungsbeschränkt. Der jährlichen Statistik des Centrums für Hochschulentwicklung in Gütersloh zufolge liegt die Quote damit auf Vorjahresniveau.



Dabei gibt es je nach Fach, Hochschultyp, Bundesland und Studienort große Unterschiede bei Studiengängen mit einem sogenannten Numerus Clausus (NC).

Hohe Hürden in Stadtstaaten

Am schwersten ist es in Berlin, dem Saarland und Hamburg, den Wunschstudienplatz zu bekommen. Dort wird für etwa zwei Drittel der Studienfächer eine Mindestnote im Abitur verlangt. Auch in Baden-Württemberg und Bremen sind die meisten Studiengänge zulassungsbeschränkt.

Im Vergleich beliebter Hochschul-Standorte ist es in Leipzig mit einer NC-Quote von 65 Prozent am schwersten, einen Studienplatz zu ergattern. Dresden liegt leicht dahinter. In Halle liegt die NC-Quote für das kommende Wintersemester bei knapp einem Drittel.

Thüringen und Sachsen-Anhalt mit geringer NC-Quote

Im Ländervergleich haben Studienanwärter in Thüringen und Sachsen-Anhalt gute Chancen auf einen Platz im Wunschstudiengang. In Thüringen sind demnach 19,4 Prozent der Angebote mit einem NC belegt, das ist ein Rückgang um 4,3 Prozentpunkte binnen Jahresfrist.



Auch die Hochschulen in Sachsen-Anhalt mit 27,8 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern (knapp 22%) und Rheinland-Pfalz (24%) haben relativ niedrige Zugangshürden. Sachsen liegt mit einer Quote von 39 Prozent im Mittelfeld.

Klassische NC-Fächer sind Medizin und Jura

Am häufigsten zugangsbeschränkt sind Studiengänge in den Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften mit einem Anteil von gut 35 Prozent. In Sprach- und Kulturwissenschaften ist es nur etwa die Hälfte. Klassische NC-Studienfächer sind Medizin, Psychologie, Pharmazie und Jura.

Darüber hinaus gibt es an Fachhochschulen häufiger Zugangshürden als an Universitäten sowie bei Masterangeboten häufiger als bei Bachelorstudiengängen.