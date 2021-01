Kabelfernsehen Kippt das Nebenkostenprivileg?

Eingeführt wurde das sogenannte Nebenkostenprivileg Mitte der 1980er-Jahre, als in der damaligen Bundesrepublik das Netz für das Kabelfernsehen ausgebaut werden sollte. Seither dürfen Vermieter die monatlichen Beträge für den Kabelanschluss auf alle Mieter umlegen.

So lassen sich Kosten und Einnahmen besser planen, weil "tatsächlich jeder Mieter für den Kabelanschluss bezahlt", erklärt Mirjam Luserke vom Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V.. "Auch ein Mieter, der sagt, er brauche das alles nicht, muss natürlich trotzdem entsprechende Entgelte oder Umlagen dafür zahlen. Aber dass ein Mieter sagt, er möchte kein Kabelfernsehen oder Ähnliches haben, das ist eher die absolute Ausnahme oder ein Einzelfall."

Unterm Strich würden aber auch die Mieter von der Abrechnung über die Nebenkosten profitieren. Schließlich bekommen sie den Kabelanschluss so besonders günstig – meist für deutlich unter zehn Euro pro Monat. "Da unsere Wohnungsgenossenschaften einen Vertrag mit dem Kabelnetzbetreiber haben, sinken natürlich die Kosten. Das ist klar: Je mehr Abnehmer man hat, desto günstiger wird es", so Mirjam Luserke.

Die Bundesregierung will die Abrechnung über die Nebenkosten jetzt allerdings verbieten. Sie hat einen entsprechenden Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, um den Wettbewerb anzukurbeln. Tatsächlich lohnt es sich für Mieter bisher kaum, zu einem anderen Anbieter zu wechseln oder beispielsweise auf das Antennenfernsehen DVB-T umzusteigen. Weil sie dann doppelt bezahlen müssten, bestätigt Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Sachsen.

"Wenn sie aber ein Anliegen haben, und das zeigt unsere langjährige Beratungserfahrung, dann stoßen sie gerade in solchen Situationen bei den Anbietern oft auf taube Ohren. Die haben es schlichtweg nicht nötig, hier so zu arbeiten, wie man sonst am Markt arbeiten müsste."