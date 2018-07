EZB-Geldpolitik kostet Rentenversicherung Millionen<<

Die Nullzins-Politik der Europäischen Zentralbank belastet zunehmend die Sozialversicherungen und staatlichen Fonds. Wie das "Handelsblatt" schreibt, leidet vor allem die Rentenversicherung unter der Geldpolitik der EZB. Sie habe im vergangenen Jahr erstmals sogenannte negative Vermögenserträge ausweisen müssen. Diese hätten bei 49 Millionen Euro gelegen. Für das laufende Jahr werde mit einem Negativ-Betrag in ähnlicher Höhe gerechnet.

Grund ist dem "Handelsblatt" zufolge, dass die Gesetzliche Rentenversicherung ihr Geld größtenteils für maximal zwölf Monate und sehr konservativ anlegen müsse. Für kurzfristige Anlagen zahlen die Banken aber oft keine Zinsen mehr, sondern verlangen Geld von den Anlegern. So kommt es zu negativen Zinsergebnissen.

Auch die anderen Sozialkassen in Deutschland melden Probleme. So sind beim Gesundheitsfonds Negativzinsen in Höhe von 4,5 Millionen Euro angefallen. Der Pflegevorsorgefonds konnte laut "Handelsblatt" ebenfalls Negativzinsen nicht vermeiden.