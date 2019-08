Wenn die Polizei in NRW künftig einen Tatverdächtigen festnimmt, muss dessen Nationalität genannt werden.

Wenn die Polizei in NRW künftig einen Tatverdächtigen festnimmt, muss dessen Nationalität genannt werden. Bildrechte: imago/Sven Simon

Polizeiliche Pressearbeit Debatte: Sollte Nationalität von Straftätern immer genannt werden?

Wenn Menschen Straftaten begehen, soll die Nationalität der mutmaßlichen Täter dann genannt werden? In Nordrhein-Westfalen hat der Innenminister, Herbert Reul, jetzt entschieden: In Presseauskünften der Polizei soll künftig immer die Nationalität aller Tatverdächtigen genannt werden, wenn sie zweifelsfrei feststeht. Für ihn ist diese Transparenz das beste Mittel gegen politische Bauernfängerei. Auch in Mitteldeutschland ist das Thema den Innenministerien wichtig.

von Theresa Liebig, MDR AKTUELL