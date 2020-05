Fotos, die "FAKT" vorliegen, zeigen "Jungsturm"-Mitglieder gemeinsam mit bulgarischen Neonazi-Hooligans, die der Gruppierung "Animals Sofia" angehören. Darunter ist auch der Rechtsextremist Orlin P. Er soll nach FAKT-Recherchen der Kontaktmann der Thüringer Neonazi-Hooligan-Gruppe in das internationale militante Neonazi Netzwerk sein. "Blood and Honour" ist in Deutschland verboten.