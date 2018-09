Siegesmund bekräftigte vor dem Treffen ihrerseits, dass Thüringen juristisch gegen die geplante Suedlink-Trasse noch vor Abschluss des Planungsverfahrens vorgehen werde. In diesem Zusammenhang verwies die Grünen-Politikerin auf die schon fertig gestellte Thüringer Strombrücke. Diese komme mit vier Leitungssystemen an der bayerischen Landesgrenze an. Dort würden aber nur zwei abgenommen. Das gefährde die Akzeptanz und sei ein Grund, warum sich Thüringen gegen den Suedlink als zweite neue Stromtrasse im Südwesten des Freistaats wehre.