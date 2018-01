Löschen von Hassrede AfD-Äußerungen und das neue Netzwerkdurchsetzungsgesetz

Jens Maier war lange Jahre Richter am Dresdner Landgericht. Jetzt sitzt er für die AfD im Bundestag. Auf Twitter bezeichnete er den Sohn von Boris Becker als "Halbneger". Kurz zuvor sprach AfD-Vizechefin Beatrix von Storch auf Twitter in Zusammenhang mit der Kölner Silvesternacht von "barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden". In beiden Fällen hat Twitter diese Äußerungen gelöscht. Bei Beatrix von Storch wurde sogar der Twitter-Account für zwölf Stunden gesperrt. Die Kölner Polizei zählt mittlerweile bis zu 100 Anzeigen gegen die AfD-Politikerin.