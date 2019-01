Kretschmer sagte den Zeitungen der Funke Medien, er sei dafür, den Soli bis zum Ende der Wahlperiode komplett abzuschaffen. Die SPD müsse sich an dieser Stelle bewegen. Eine Steuerentlastung für die Leistungsträger in der Gesellschaft sei dringend geboten.

Was die neuen Bundesländer an Geld bekommen, hängt nicht vom Solidaritätszuschlag ab.

Der Herr des Geldes in der Bundesregierung, SPD-Finanzminister Olaf Scholz, lehnt die Forderung ab. Er warnte in der "Bild am Sonntag" vor einem Ende des Aufschwungs in Deutschland und vor Steuergeschenken.