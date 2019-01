Die Afrika-Reise von Entwicklungsminister Müller ist wegen einer erneuten Panne an seinem Regierungsflugzeug wiederholt umgeplant worden. Nach der Landung der Maschine in Ndola in Sambia sei ein Fehler im System angezeigt worden, sagte ein Sprecher der Luftwaffe der Deutschen Presse-Agentur.

Der CSU-Politiker und seine Delegation sollen nach Angaben seines Ministeriums nun mit einer zivilen Fluggesellschaft zurück nach Deutschland reisen. Die mittlerweile zweite Panne während der Afrika-Reise steht nach ersten Untersuchungen nicht in Zusammenhang mit einem defekten Ventil, das einen Start der Bombardier Global 5000 der Flugbereitschaft zu Wochenbeginn in Malawi unmöglich gemacht hatte.

So musste Müller seine Pläne ändern

Ursprünglich wollte Müller am Montag Malawi bereisen, am Dienstag in Sambia verweilen und schließlich am Mittwoch Namibia besuchen. Nachdem das defekte Ventil die Weiterreise von Malawi nach Sambia mit dem Regierungsflieger verhinderte, reiste Müller am Montagabend mit einer Linienmaschine nach Sambia.

Entwicklungsminister Gerd Müller Bildrechte: dpa Dort musste Müller seinen Aufenthalt bis zum Freitag verlängern, der Besuch in Namibia war abgesagt worden. Am Freitagmorgen war die Bombardier-Maschine nach zunächst erfolgreicher Reparatur schließlich Müller von Malawi nach Sambia hinterhergereist. Müller und seine Delegation sollten zur Rückreise nach Deutschland zusteigen.



Der CSU-Politiker sagte bereits am Donnerstag, dass die wiederholten technischen Probleme mit den Flugzeugen der Bundesregierung dem Ansehen Deutschlands in der Welt schaden würden. Die Pannen hätten eine "enorm negative Symbolwirkung für das High-Tech-Land Deutschland".

Verteidigungsministerium: Ausfallzeiten statistisch niedrig