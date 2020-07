Die jüngste Serie von Drohmails richtete sich neben prominenten Politikern auch gegen die Kabarettistin Idil Baydar, gegen den Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime, Ayman Mazyek, sowie gegen die Journalisten Maybrit Illner und Deniz Yücel. In mehreren Fällen wurden Daten der Bedrohten über hessische Polizeicomputer abgefragt. Ein Sonderermittler soll nun aufklären, ob es sich um ein rechtsextremes Netzwerk in der hessischen Polizei handelt. Landespolizeipräsident Udo Münch hat in der Affäre bereits seinen Posten geräumt.