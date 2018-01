Die SPD will auch ihre neuen Mitglieder über eine Neuauflage der Großen Koalition abstimmen lassen. Das kündigte Generalsekretär Lars Klingbeil an. Er sagte im ZDF-Morgenmagazin, der Parteivorstand werde einen Stichtag festlegen, ab dem man nicht mehr stimmberechtigt sei. Der werde aber in der Zukunft liegen.



Die SPD wolle es den Neumitgliedern ermöglichen, an der Abstimmung teilzunehmen. Allerdings sollten sie dauerhaft in der SPD mitarbeiten wollen und nicht nur für eine Abstimmung kommen.