Wissler erhielt 84,2 Prozent der Stimmen. In ihrer Vorstellungsrede sagte sie, dass Reiche in der Corona-Krise noch reicher geworden seien. Sie warb dafür, die Gesellschaft grundsätzlich zu verändern. Von dem Parteitag solle ein Aufbruchsignal ausgehen.



Für Hennig-Wellsow stimmten 70,5 Prozent der Delegierten. Sie setzte sich auf einer sogenannten gemischten Liste gegen zwei Mitbewerber aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern durch. In ihrer Rede sagte Hennig-Wellsow, sie sei stolz auf die Partei. Die Linke sei eine wichtige Partei. Das Land brauche die Linke. Alle in der Partei eine, dass sie eine gesellschaftliche Veränderung wollten, die eine bessere Gesellschaft zum Ziel habe.



Die Wahl der neuen Spitze muss noch per Briefwahl bestätigt werden.