WLTP Ärger um neuen Abgastest

Mit der Wahrheit nahmen es viele Autohersteller zuletzt nicht so genau. Ob Verbrauchs- oder Abgaswerte – was da in den Papieren der Hersteller stand, hatte mit der Realität wenig zu tun. Das soll sich ändern. Ab Samstag dürfen in Deutschland nur noch Neuwagen verkauft werden, die das weltweit harmonisierte Testverfahren für Leichtfahrzeuge – kurz WLTP – durchlaufen haben. Es soll realistischere Verbrauchswerte liefern. Bislang allerdings sorgt der Test vor allem für Ärger.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL