Mit einem neuen Freiwilligendienst will die Bundeswehr ab April 2021 bis zu 1.000 zusätzliche Kräfte rekrutieren. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat in Berlin Details zu dem neuen Dienst bekannt gegeben. Er soll besonders unter dem Thema Heimatschutz stehen und umfasst eine sechs-monatige militärische Ausbildung, sowie weitere sechs Monate im Reservedienst.

Es sei ein Angebot, um gerade in Krisenzeiten etwas für seine Heimat zu tun, sagte Kramp-Karrenbauer. Gerichtet sei der Dienst an junge Menschen, für die etwa wegen möglicher Auslandseinsätze ein allgemeiner Freiwilliger Wehrdienst nicht in Frage komme.