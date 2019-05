In der Debatte um eine Neuregelung der Organspende gibt es jetzt einen zweiten Gesetzentwurf. Dabei handelt es sich um eine Alternative zur sogenannten Widerspruchslösung, die unter anderem von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn favorisiert wird.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock setzt auf freiwillige Lösungen. Bildrechte: dpa

Baerbock betonte, es fehle nicht an der Bereitschaft zur Organspende, sondern an einfachen Möglichkeiten, sich zu erklären. Die fraktionsübergreifende Gruppe schlägt deshalb ein Online-Register vor, in dem alle Menschen ihre Haltung zur Organspende erfassen lassen können. Das Online-Register soll die bereits existierenden Organspenden-Ausweise ergänzen.