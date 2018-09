Führende SPD-Vertreter haben im Ringen um die Zukunft von Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen Bedingungen für einen neuen Kompromiss gestellt. Partei-Vize Ralf Stegner sagte am Samstag dem NDR: "Er muss abgelöst werden, kann dann aber auch nicht befördert werden." Als Schuldigen für die Koalitionskrise hat Stegner den Bundesinnenminister ausgemacht: "Seehofer bringt uns mit seinen Eskapaden immer wieder in die Bredouille."

Die Genossen in NRW attackieren offen Bundesinnenminister Horst Seehofer. In einem Parteiratsbeschluss des größten SPD-Landesverbands heißt es: "Die übergroße Mehrheit der Menschen im Land will weder, dass ein aus gutem Grund abberufener Spitzenbeamter mit einem hochdotierten Staatssekretärsposten versorgt wird, noch ist sie bereit, die rechtspopulistischen Eskapaden des amtierenden Bundesinnenministers weiter zu ertragen." Wenn Seehofer seine Verantwortung für den Erfolg der Koalition nicht mehr wahrnehmen könne oder wolle, müsse er gehen.

Geht auf Distanz zu Seehofer: Bayerns Ministerpräsident Söder. Bildrechte: dpa

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier und Bundesagrarministerin Julia Klöckner forderten eine schnelle Lösung und verwiesen auf Kritik der CDU-Basis an Maaßens Beförderung.



Sogar Bayerns Ministerpräsident Markus Söder monierte in der "Augsburger Allgemeinen", es sei kein Ausdruck einer starken Demokratie, "wenn sich eine Koalition zwei Wochen lang bis an den Rand des Zerreißens damit beschäftigen muss, ob ein Beamter im Amt bleibt oder wechselt". In Bayern wird am 14. Oktober gewählt.