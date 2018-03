Von der Leyen benannte in Hannover auch die bisherige Emmich-Cambrai-Kaserne um. Sie trägt jetzt den Namen "Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne". Der neue Name erinnert an den Soldaten Tobias Lagenstein, der im Mai 2011 bei einem Sprengstoffanschlag in Afghanistan getötet wurde. Es ist das erste Mal, dass eine Kaserne nach einem Bundeswehrsoldaten benannt wurde, der im Auslandseinsatz gefallen ist.



Die Verteidigungsministerin sagte, die Umbenennung sei ein wichtiges Signal. Lagenstein stehe für die Bundeswehr von heute. Der Hauptfeldwebel habe sich mit seinem Leben für die Verteidigung "unserer Freiheit und unserer Werte" eingesetzt.