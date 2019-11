Jedes Jahr erkranken 885.000 Menschen in Deutschland neu an Osteoporose. Studien zufolge ließen sich in Deutschland jährlich bis zu 40.000 Knochenbrüche verhindern, wenn Menschen mit Osteoporose und dem damit verbundenen Knochenbruchrisiko rechtzeitig untersucht und medikamentös behandelt würden. Allerdings wird Osteoporose oft erst dann erkannt, wenn bereits ein Knochenbruch vorliegt. "70 Prozent der Patienten, die zu uns kommen, haben eine unerkannte Osteoporose. Es ist derzeit noch ein unterdiagnostiziertes Problem", sagte Dr. Leonore Unger im Gespräch mit "Hauptsache Gesund". Sie leitet das Osteoporosezentrum am Städtischen Klinikum Dresden Friedrichstadt.