Mit der Car-T-Zelltherapie, die unter die sogenannten Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMP) fällt, haben zwei Pharmaunternehmen die neuartige Krebsimmuntherapie entwickelt. "Seit August 2018 sind die Präparate in Deutschland für die Behandlung von Patienten, bei denen herkömmliche Therapieoptionen ausgeschöpft sind, als Drittlinientherapie für aggressive Varianten von Leukämie ("Blutkrebs“) und Lymphomen ("Lymphdrüsenkrebs“) zugelassen", heißt es vom Verband der Universitätsklinika Deutschlands (VUD). Etwa 1.200 bis 1.400 Patienten kämen den Angaben zufolge für eine Car-T-Zelltherapie in Frage. Bereits 107 Krankenhäuser hätten für das Jahr 2019 Anträge gestellt.

Aktuell wird die Behandlung nur in zertifizierten Zentren durchgeführt, zu denen neben Jena auch Leipzig und Dresden gehören. Dr. Ulf Schnetzke erachtet es als grundsätzlich sinnvoll an, die Car-T-Zelltherapie nur in solchen spezialisierten Häusern durchzuführen. "Zum ersten Mal ist es aber so, dass eine Pharmafirma die Krankenhäuser zertifiziert. Man sollte darüber nachdenken, ob die Entscheidung zukünftig nicht bei den Fachgesellschaften liegen sollte", erklärt er.