Für Schüler, Eltern und Lehrer gibt es ein neues digitales Bildungsangebot. Die Bundesländer stellten am Montag das Portal "Mundo" online. Wie die Kultusministerkonferenz mitteilte, gibt es auf der Seite, deren Angebote kostenlos sind, Arbeitsblätter sowie Interaktion, Videos und Audio-Dateien. Das Audio- und Video-Material kommt von öffentlich-rechtlichen Sendern. Auf der Plattform standen zum Auftakt rund 30.000 Medien bereit. Die Kultusminister erklärten, das Portal werde weiter ausgebaut und um neue Lerninhalte ergänzt.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sagte, die Corona-Pandemie habe die Bedeutung dieser Bildungsmaterialien für gelingende digitale Bildung in Deutschland einmal mehr unterstrichen. Mit dem länderübergreifenden Projekt würden sie nun für alle Bundesländer verfügbar gemacht.

Gerade erst hatten Schulen in einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom ein schlechtes Zeugnis für ihr Management während der Corona-Krise bekommen. Die Mehrheit der Befragten vergab dafür die Note ausreichend. Eltern bewerteten das Management zur Aufrechterhaltung des Unterrichts sogar als mangelhaft. Umso wichtiger ist für eine große Mehrheit, die Digitalisierung der Schulen voranzutreiben und Lehrer in dem Bereich weiterzubilden.

So waren 88 Prozent der Umfrage-Teilnehmer dafür, dass Computer, Smartboards oder Tablets in allen Schulen Standard sein sollten. Zudem fanden es die allermeisten Befragten wichtig, dass alle Schüler mit Laptops oder Tablets ausgestattet werden und Lehrer regelmäßig in digitalen Kompetenzen weitergebildet werden.