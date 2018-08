Mehrere VW werden mit einem WLTP-Abgastest-Gerät geprüft. Bildrechte: dpa

Der Prüfungsdurchlauf an sich verlängert sich. Zudem werden beim Fahrzeuggewicht Sonderausstattungen und Strombedarf berücksichtigt. Im Test wird eine doppelt so lange Fahrt simuliert, wie beim NEFZ-Verfahren. Es wird schneller beschleunigt und gefahren. Eine RDE-Messung ergänzt die Ergebnisse.



Die Bandbreite aller den Schadstoffausstoß beeinflussenden Faktoren wie Fahrweise, Verkehrsfluss oder Wetter kann auch das WLTP-Verfahren nicht in Gänze berücksichtigen. Aber die Ergebnisse sind Experten zufolge näher an der Realität. Autohersteller müssen zudem nicht mehr nur den Verbrauchswert für eine Ausstattungsvariante, sondern für jede mögliche angeben. Experten rechnen mit bis zu 25 Prozent höheren Werten als bei NEFZ-Messungen.