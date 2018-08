Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland steigt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts erhöhte sich die Zahl im vergangenen Jahr um 4,4 Prozent auf 19,3 Millionen. Als Person mit Migrationshintergrund gilt, wer nicht selbst mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde oder mindestens ein Elternteil ohne deutsche Staatsangehörigkeit geboren wurde. Das gilt für knapp ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland (2017: 82,7 Millionen).

Von insgesamt 24 Millionen Mehrpersonenhaushalten in Deutschland wird in gut jeder zehnten Familie nicht deutsch gesprochen. Am häufigsten verständigen sich Menschen mit Migrationshintergrund in diesen Haushalten stattdessen auf Türkisch, Russisch, Polnisch oder Arabisch.