Betriebsrentnern bescherte das GKV-Modernisierungsgesetz die sogenannte Doppelverbeitragung. Seit 2004 werden auf einige Betriebsrenten-Arten sowohl beim Ansparen als auch später bei Auszahlung im Rentenalter Krankenkassenbeiträge fällig. Diese deutlich höhere Belastung von Direktversicherungen wurde 2004 ohne Übergangsfrist und sogar rückwirkend für bestehende Verträge eingeführt.

"Das Ziel war, Geld für die gesetzliche Krankenversicherung aufzubringen", sagt Matthias W. Birkwald, Rentenexperte der Linken im Bundestag. "Das ist heute nicht mehr notwendig und man könnte das heute ohne weiteres abschaffen."

Krankenkasse verfügen über Milliarden-Reserven

Denn anders als vor 15 Jahren haben die gesetzlichen Krankenkassen Milliarden-Rücklagen. Für ein Ende der Doppelverbeitragung streiten Betroffene im "Verein der Direktversicherungsgeschädigten", der nach eigener Auskunft wöchentlich rund 40 Eintritte registriert.

Auch die Fachpolitiker im Bundestag melden einen stetigen Strom von Änderungswünschen. Als das Thema vor einigen Wochen auf Antrag der Linken in einer Bundestagsanhörung erörtert wurde, sagte Dietmar Hruschka vom Direktversicherungsgeschädigten e.V., "eine Verbeitragung kann nur einmal anfallen. Entweder in der Einzahlphase oder in der Auszahlphase." Menschen, die neben der gesetzlichen Rente auf Eigeninitiative weiter vorsorgten, dürften nicht bestraft werden, indem sie in der Auszahlphase nochmal belastet würden.

Betriebsrenten werden dreifach belastet

Diese Belastung kann heftig ausfallen. Unter Umständen sei auf die eingezahlte Betriebsrentensumme der dreifache Arbeitnehmerbeitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung fällig, erklärt Matthias W. Birkwald.

Die Beiträge in die Direktversicherungen würden vom Nettoeinkommen bezahlt. Auf dieses seien bereits Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge geleistet worden. In der Auszahlungsphase fielen erneute Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge an. Da es in der Rentenphase keinen Arbeitgeber gebe, müsse der Versicherte auch den Arbeitgeberanteil übernehmen. Man zahle drei Mal, kritisiert Birkwald.

Den Menschen wird fast ein Fünftel ihrer zusätzlichen Altersvorsorge wieder weggenommen. Matthias W. Birkwald. Die Linke

Zahlt eine Direktversicherung zum Beispiel 80.000 Euro aus, sind darauf Beiträge von 14.800 Euro fällig. Auch das ist ungerecht: Bis zu einer monatlichen Betriebsrente von 152,25 Euro gilt die sogenannte Bagatellgrenze ohne Beitragspflicht, 153 Euro bedeutet: Volle Beitragspflicht.

Wegen des komplizierten Rentenrechts ist die exakte Zahl der heute und auch künftig von dieser Doppelverbeitragung ihrer Betriebsrenten Betroffenen unbekannt – es dürften einige hunderttausend der rund sechs Millionen Besitzer eines Direktversicherungsvertrages sein. SPD-Gesundheitsexpertin Sabine Dittmar warnt all jene, die sich in Sicherheit wiegen. "Die Menschen erleben und erfahren das halt erst, und beschäftigen sich erst damit in dem Moment, in dem sie ihren Renten- und den Auszahlungsbescheid ihrer Betriebsrente bekommen und dann die entsprechende Forderung der Krankenkasse."

Alle Parteien wollen eine Neuregelung

Dieses Thema beschäftigt den Bundestag schon länger. Aber das "Betriebsrentenstärkungsgesetz" beendete im vergangenen Jahr nur die Doppelverbeitragung für eine kleine Gruppe betroffener, die nämlich riestergeförderte betriebliche Altersvorsorgeverträge abgeschlossen hatten.

Wir wollten die Abschaffung der Doppelverbeitragung in den Koalitionsvertrag schreiben, sind aber an der Union gescheitert. Sabine Dittmar, SPD-Gesundheitsexpertin

Im Prinzip allerdings wollen alle Bundestagsparteien die Ungerechtigkeit der Doppelverbeitragung irgendwie beenden. Konkrete Gesetzesplanungen aber gibt es derzeit nicht, nur einen Antrag der Linken (Drucksache 19/242).

Mögliche Neuregelung kostet drei Mrd. Euro