Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus sollen ab August wieder Angehörige nach Deutschland nachholen dürfen. Die Bundesregierung beschloss dazu am Mittwoch einen Gesetzesentwurf. Es handelt sich um einen Kompromiss zwischen Union und SPD .

Sollte das Kontingent in den ersten fünf Monaten nicht ausgeschöpft werden, kann es auf den Folgemonat übertragen werden. Der Bedarf dürfte viel höher sein. Darüber, wer zuerst seine Angehörigen nachholen darf, entscheidet das Bundesverwaltungsamt.

Aktuell dürfen Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus nur in sehr wenigen Ausnahmefällen Angehörige nach Deutschland holen. Der Familiennachzug war 2016 von der damaligen schwarz-roten Koalition ausgesetzt worden.

Über die Neuregelung muss nun der Bundestag abstimmen. Dort erwartet die Koalition reichlich Gegenwind. Grüne und Linke finden die Neuregelung zu hartherzig. Die AfD dagegen will den Familiennachzug für Flüchtlinge ganz abschaffen.

Kritik kommt auch von Kirchen und Verbänden. Pro Asyl warnte, der Entwurf bringe Kriegsflüchtlinge aus Syrien in eine "ausweglose Situation". Die Caritas befürchtet, dass sich die Verfahren für viele Familien weiter verzögern. Das Zukunftsforum Familie appellierte an die Bundesregierung, das Recht auf Familie für alle Flüchtlinge anzuerkennen. Die Obergrenze gehe an der Realität "vollkommen vorbei".