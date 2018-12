Ostrente Härtefallfonds soll Geschiedene unterstützen

In der aktuellen Rentenpolitik spielte die spezielle DDR-Problematik bisher kaum eine Rolle. Selbst der Ostbeauftragte Christian Hirte zeigte sich bei Nachfragen immer sichtlich erleichtert, das Problem nicht auf seinem Tisch zu haben.

Dort hatte man bisher aber auch keine große Lust sich mit dem komplizierten Sachverhalt zu befassen. Doch nach den Protesten betroffener Frauen gemeinsam mit einigen ostdeutschen Abgeordneten, kommt nun doch Bewegung in die Sache, sagt die Sprecherin im Bundesarbeitsministerium Marina Küchen.

Die Bundesregierung prüft gegenwärtig, unter welchen Voraussetzungen bestimmten ostdeutschen Rentnerinnen und Rentnern, die sich durch die Rentenüberleitung benachteiligt sehen, in Härtefällen ein Ausgleich außerhalb des Rentenrechts gewährt werden kann.

In Vorbereitung dazu habe die Bundesregierung zu ersten Gesprächen für einen gemeinsamen Dialogprozess auf Bund-Länder-Ebene eingeladen, ergänzt Küchen. Die Auftaktgespräche zwischen der Bundesregierung und den ostdeutschen Ländern würden dazu am 18. Dezember 2018 in Berlin stattfinden.