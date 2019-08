Laut dem Bericht unterscheiden sich die Zahlen auch in den einzelnen Bundesländern deutlich: In Thüringen arbeiten 35,2 Prozent der Vollzeitbeschäftigten im Niedriglohnsektor, in Sachsen 35,1 Prozent und in Sachsen-Anhalt 34,6 Prozent. In Nordrhein-Westfalen etwa liegt der Wert hingegen bei 17,1 Prozent, in Berlin bei 21,5 Prozent.