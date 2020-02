Nitrat ist auch in Gülle, einem natürlichen Dünger, zu einem hohen Teil enthalten. Bildrechte: dpa

In Deutschland erfassen unterschiedliche Messstellen-Netze den Nitratgehalt. Eines für den EU-Nitratbericht, das andere liefert der europäischen Umweltagentur zu. Beim Netz für den EU-Nitratbericht 2012, der dem EuGH-Urteil zugrunde lag, seien hierzulande im Durchschnitt nur 0,4 Messpunkte auf 1.000 Quadratkilometern installiert gewesen, erklärt Neumann. In Belgien gebe es beispielsweise 99 Messpunkte auf der gleichen Fläche, also etwa zweihundert mal so viele.



Zudem liegen laut Neumann etliche Messpunkte gar nicht (wie die Verordnung es vorsieht) in landwirtschaftlich genutzten Flächen, sondern in Siedlungen oder Gewerbegebieten. Hinzu käme, dass nur an der Oberfläche gemessen werde, wo der Nitratgehalt höher sei als tiefer im Boden. Die EU-Vorgaben sagen nur, dass das Messstellennetz repräsentativ sein muss, nicht, wie es konkret auszulegen ist. Das könne jedes EU-Land selbst entscheiden.