Frage: Unter dem Motto "Einen Zehner gegen die GroKo" oder "Tritt ein, sag nein!" werben die Jungsozialisten für den Eintritt in die SPD. Die Kampagne ist erfolgreich, es gehen viele Mitgliedsanträge ein. Muss sich die SPD keine Sorgen machen, dass sie sich mit dieser Ansprache Partei-Gegner in die Partei holt?

Felix Butzlaff, Politologe: "Nein, das denke ich nicht. Die aktuelle Juso-Kampagne spricht damit ja keine FDP-, CDU- oder CSU-Anhänger an. Es stellt sich die Frage, wer überhaupt ein Interesse daran hat, das Zustandekommen einer Großen Koalition zu verhindern. Der AfD beispielsweise kann nichts Besseres passieren als eine Neuauflage der GroKo. Auch Sympathisanten von den Grünen oder der Linken haben keine wirklich guten Gründe, eine GroKo zu verhindern.



Es sind in erster Linie doch Sozialdemokraten, die das interessiert, es geht um die Frage, was eigentlich das sozialdemokratische Profil der Partei ist. Und diese Diskussion liegt ja im ureigenen Interesse der SPD. Außerdem hat die SPD auch selbst schon länger für Schnuppermitgliedschaften geworben. Im Prinzip drückt der Slogan der Jusos nichts anderes aus. Die Leute sollen erst einmal reinkommen und können dann immer noch entscheiden, ob sie bleiben wollen oder nicht.



Hinzu kommt, dass Volksparteien wie die SPD kaum von Parteigegnern übernommen werden können – dafür sind sie viel zu groß. Die SPD hat momentan mehr als 440.000 Mitglieder, da sehe ich ein solches Risiko nicht. Ein unsouveräner Umgang mit Neumitgliedern schadet da viel mehr."

Dr. Felix Butzlaff Bildrechte: Dr. Felix Butzlaff Im Gespräch Politologe Dr. Felix Butzlaff arbeitet am Institut für Gesellschaftswandel und Nachhaltigkeit an der Wirtschaftsuniversität Wien (IGN). Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen Parteien und im speziellen die Geschichte der Sozialdemokratie.

Er hat sich schon 2013 mit dem SPD-Mitgliedervotum beschäftigt. In Zusammenarbeit mit der Politologin Verena Hambauer führte er im Dezemer 2013 eine Mitgliederbefragung der SPD durch.

Was meinen Sie mit "unsouveränen Umgang"?

Klare Ansage von den Jusos: "Nie wieder GroKo!" Will sich die SPD wirklich erneuern, dürfe sie keine erneute Koalition mit der Union eingehen - dafür kämpfen die Jusos. Bildrechte: IMAGO "Als die Partei überlegt hat, ob man den Neumitgliedern überhaupt ein Stimmrecht gibt oder nicht. Es hat ja die Diskussion in der SPD gegeben, bis wann Neumitglieder registriert sein müssen, damit sie bei einem Mitgliedervotum teilnehmen können. Ich denke, dass Parteien gegenüber einer Einführung von basisdemokratischen Abstimmungen zu Recht oft skeptisch sind und dass es auch gute Argumente dagegen gibt – aber das wäre ein Versuch gewesen, das Mitgliedervotum so zu gestalten, dass es keine richtige Abstimmung mehr ist.



Ich finde, dass die SPD jetzt eine gute Lösung gefunden hat: Der Stichtag am 6. Februar liegt nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft, sodass Neumitglieder die Chance bekommen, sich an der Entscheidung zu beteiligen."

Woher kommt die Vorsicht gegenüber Neumitgliedern?

"Den Sozialdemokraten fällt es nicht leicht, Entscheidungsgewalt an Leute, die von außen kommen, abzugeben. Seit 150 Jahren war für den Erfolg der Sozialdemokratie die Bedeutung der Organisation zentral: Die Arbeiterbewegungen brauchten einen verlässlichen Funktionärsapparat. Doch man diskutiert schon seit Ende der 80er Jahre, wie die SPD attraktiver für Nicht-Mitglieder werden kann. Ein Weg dabei ist die Mitbestimmung, da viele Menschen aktiver an Entscheidungen beteiligt werden möchten. Dass das mitunter ein erfolgreicher Weg sein kann, zeigen die aktuellen Eintrittszahlen." Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert wendete sich am Sonderparteitag in Bonn direkt an Nichtmitglieder: "Macht euch auf, kommt in diese Partei, macht sie zu eurer Partei! Die Veränderung, die wir sein wollen, müssen wir selber durchsetzen." Bildrechte: dpa

Wie bewerten Sie die Kommunikation der Jusos und ihre explizite "NoGroKo"-Haltung, mit der sie sich gegen die SPD-Spitze stellen?

"Die Jusos haben, wie jede Partei-Jugendorganisation, schon immer eine Sonderrolle innerhalb ihrer Partei inne gehabt. Sie konnten ihre Meinung in Konflikten schon immer härter vortragen als das andere tun – und das ist auch ihre Aufgabe. Es gab beispielsweise in den späten 70er Jahren große Konflikte um die Sozialisierung von Industriezweigen oder später die Abrüstung, wo die Jusos gegen die Parteispitze mobilisierten. Nur in den letzten Jahrzehnten haben sich die Jusos pragmatisch und wenig kämpferisch gegeben.

Wie es mit der SPD weitergehen soll? Bei dieser Frage gibt es zwischen SPD-Vorsitzenden Martin Schulz und Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert keine Einigkeit. Bildrechte: dpa Dass die Jusos gerade eine stärkere innerparteiliche Rolle spielen, das ist die SPD einfach nicht mehr gewohnt. Ich würde es eher als ein positives Zeichen betrachten, dass die Jusos wieder grundlegende Streitfragen artikulieren, die für die SPD von vitalem Interesse sind. Menschen finden eher Parteien attraktiv, in denen um die Begründung und das Ziel einer besseren Zukunft auch gestritten und gerungen wird. Ich denke, die Entwicklung der Labour Party in England wie auch die steigenden Parteieintritte bei der SPD in Deutschland 2017 zeigen doch genau das."

Wie schätzen Sie den Einfluss der Jusos ein?

"Die Jusos haben nicht so großen Einfluss, dass sie das Mitgliedervotum über die Zahl an Neueintritten beeinflussen können. Allerdings können sie bei der bestehenden Mitgliedschaft, über den Diskurs und die Diskussion, die sie auslösen, sehr wohl Einfluss nehmen."

Der Koalitionsvertrag steht zwar noch nicht – würden Sie dennoch Ihre persönliche Abschätzung abgeben: Welche Entscheidung werden die SPD-Mitglieder fällen?

"Wenn ich mich an das Mitgliedervotum von 2013 zurückerinnere, dann hatte die SPD auch damals darum gebangt, wie das Ergebnis aussehen würde. Doch die Mitglieder haben sich sehr deutlich, mit 76 Prozent, für eine Koalition mit der Union ausgesprochen. Die Mitglieder wollten nicht gegen ihre Partei stimmen. Sie hatten gefürchtet, dass es enorm kontraproduktiv für die Partei wäre, wenn sich die eigenen Mitglieder gegen den Koalitionsvertrag und die Parteispitze stellen. Deswegen vermute ich, dass das auch dieses Mal nicht passiert. Auch, weil Neuwahlen als mögliche Folge für niemanden wirklich attraktiv sind. Ein Automatismus ist dies aber keineswegs."

2013 kam die SPD aus der Opposition. Eine zentrale Forderung – der Mindestlohn – konnte im Koalitionsvertrag festgehalten werden. Ein zentrales Thema diesmal – die Bürgerversicherung – wird wohl nicht in den Koalitionsvertrag aufgenommen werden, der verhandelte Familiennachzug ist kein wirklich großer Erfolg für die SPD. Und viele SPD-Mitglieder sind enttäuscht nach vier Jahren Regieren mit der Union. Wie kann die SPD-Spitze ihre Mitglieder von einer erneute GroKo überzeugen?