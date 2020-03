Unter dem Druck der Coronavirus-Krise haben die IG-Metall und die Metall-Arbeitgeber einen Krisentarifvertrag vereinbart. Die in Nordrhein-Westfalen geschlossene Pilotvereinbarung sieht vor, die Löhne in diesem Jahr nicht mehr zu erhöhen. Arbeitnehmer mit kleinen Kindern erhalten für Kinderbetreuung bis zu fünf zusätzliche freie Tage.

Für Kurzarbeiter soll es Ausgleichszahlungen geben. Dazu soll es einen Solidarfonds geben, in den die Unternehmen einzahlen – 350 Euro je Vollzeitbeschäftigten. Über die Verteilung der Mittel soll dann in den Betrieben entschieden werden. Gezahlt wird laut IG Metall dort, "wo die Not am größten ist".