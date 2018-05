In der Affäre um den mutmaßlichen Anschlag gegen den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien unter Einsatz des Nervengiftes Nowitschok zeichnet sich eine brisante neue Wendung ab. Wie der NDR, WDR, die "Süddeutsche Zeitung" und "Die Zeit" berichten, war der Kampfstoff westlichen Geheimdiensten bereits seit den 90er Jahren bekannt. Einige Nato-Staaten sollen sogar kleinere Mengen des Nervengiftes zu Testzwecken produziert haben.

Den Recherchen zufolge, soll sich der Bundesnachrichtendienst (BND) eine Probe des Gifts von einem russischen Überläufer beschafft haben. Der Wissenschaftler soll selbst an der Herstellung und Weiterentwicklung von Nowitschok beteiligt gewesen sein. In einer streng geheimen Operation, mit Wissen des Kanzleramts und des Verteidigungsministeriums, soll er bzw. seine Frau das Nervengift von Russland in die Bundesrepublik geschmuggelt haben. Im Gegenzug sei ihm und seiner Familie ein sicherer Aufenthaltsstatus gewährt worden. Mehrere mit den Vorgängen vertraute Zeitzeugen hätten dies bestätigt.