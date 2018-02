Antrag im Bundesrat NPD soll keine Steuergelder mehr bekommen

1,1 Millionen Euro. So viel Geld kostete den Steuerzahler im Jahr 2016 die NPD. Damit müsse endlich Schluss sein, sagt Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht. Sein Land hatte das vor einem Jahr gescheiterte Verbotsverfahren gegen die NPD auf den Weg gebracht: "Dass der NPD der Geldhahn zugedreht wird, ist längst überfällig, weil man niemand von den Bürgerinnen und Bürgern erklären kann, warum mit seinen Steuergeldern noch eine Partei finanziert werden soll, die offensichtlich verfassungsfeindlich ist, also diesen Staat abschaffen will."

Denn zurzeit profitiert die NPD noch vom Parteiengesetz. Das spricht Parteien eine Teilfinanzierung vom Staat zu, wenn sie entweder bei der Bundestagswahl oder der Europawahl auf mindestens 0,5 Prozent der Stimmen kommen oder bei mindestens einer Landtagswahl 1,0 Prozentpunkte erreicht. Wie viel die Partei genau erhält, wird jedes Jahr auf der Grundlage ihrer Stimmen neu berechnet.

NPD profitiert von Wählerstimmen aus Mitteldeutschland

So hat die NPD auf Grund ihrer Wahlergebnisse im letzten Jahr in Sachsen-Anhalt rund 10.000 Euro bekommen, in Thüringen 17.000 und in Sachsen sogar 40.000 Euro. Beide Länder sind ebenfalls dafür, die NPD von dieser Finanzierung auszuschließen. Sachsens Innenminister Roland Wöller: "Sachsen unterstützt das und macht damit klar, wer gegen unseren Rechtsstaat ist, kann keine Steuergelder erwarten."

Die sächsische NPD – hier Mitglieder bei einer Wahlveranstaltung – saß bis 2014 im Landtag. Bei der jüngsten Landtagswahl scheiterte sie nur knapp an der Fünf-Prozent-Hürde. Bildrechte: MDR/Sven Böttger Die Grundgesetzänderung, die den Antrag auf Ausschluss aus der Parteienfinanzierung überhaupt möglich macht, fand schon letzten Sommer statt. Trotzdem wird anscheinend erst jetzt gehandelt. Holger Stahlknecht erklärt, warum: "Es hat selbstverständlich in der Zwischenzeit Gespräche gegeben. Ich hätte mir auch gewünscht, das wäre schneller gegangen, aber wir kennen ja alle die Schnelligkeit, mit der in Deutschland mittlerweile Regierungen gebildet werden."

Nun soll der Antrag auf Ausschluss von der Parteienfinanzierung beim Bundesrat eingereicht und ein Beschluss gefasst werden, sodass das Bundesverfassungsgericht in naher Zukunft eine Entscheidung darüber treffen kann. Stahlknecht ist zuversichtlich, dass die NPD dann keine Gelder mehr erhält.

Geringer Effekt, aber symbolischer Wert

Ist das dann der große Coup gegen die NPD? Nicht ganz, sagt Sophie Schönberger. Sie ist Professorin für öffentliches Recht an der Uni Konstanz und zukünftige Leiterin des Deutschen Instituts für Parteienrecht: "Der Effekt wird meiner Meinung nach sehr gering sein, weil es im Moment schon so ist, dass die NPD kurz vor dem finanziellen Aus steht. Die Mittel, die die NPD bekommen hat, sind in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen, vor allem, weil die Wählerstimmen so zurückgegangen sind. Nach der letzten Bundestagswahl wird der Betrag noch einmal schrumpfen."