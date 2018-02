Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU sagte zum Beschluss der Länderkammer, Deutschland sei eine wehrhafte Demokratie. Auch wenn die NPD weitgehend bedeutungslos sei – das könne sich auch wieder ändern. Deshalb dürfe die Partei nicht mit einem Euro unterstützt werden.



Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD betonte, die NPD sei gerade in ihrem Land Mecklenburg-Vorpommern sehr umtriebig. Sie versuche, sich in der Zivilgesellschaft breit zu machen, sich in Dörfern und Städten Raum zu erkämpfen. Im Landtag von Schwerin habe die NPD für ihre feindliche Ausrichtung geworben.



Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht meint, die NPD könnte ohne staatliche Hilfen in der Bedeutungslosigkeit versinken. Der CDU-Politiker sagte in Magdeburg, da würden Strukturen zusammenbrechen. Ein Wahlkampf auf Landes- oder auf Bundesebene würde für die Partei außerordentlich schwierig werden.