Die CDU von Ministerpräsident Armin Laschet hat die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen trotz leichter Verluste gewonnen. Laut Infratest dimap erreichte sie 35,7 Prozent und lag damit nur hauchdünn über ihrem bislang schlechtesten Wahlergebnis bei NRW-Kommunalwahlen von 35,6 Prozent.



Die SPD kam demnach auf 23,3 Prozent, die Grünen auf 18,1 Prozent. Für die SPD war es das schlechteste, für die Grünen das bislang beste Ergebnis bei Kommunalwahlen im einwohnerreichsten deutschen Bundesland. Die FDP erreichte 5,5 Prozent ( plus 0,8 Punkte ) und die Linke 3,5 ( minus 1,2 Punkte ). Die AfD kam auf 5,4 Prozent (plus 2,8 Punkte).

CDU und SPD nicht unzufrieden

CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer zeigte sich mit dem Abschneiden zufrieden. Die CDU bleibe prägende Kommunalpartei in NRW und eindeutig stärkste Kraft, twitterte sie. Das sei Beweis für das Vertrauen der Bürger/innen in die Arbeit der CDU in NRW.

Trotz der deutlichen Verluste im Vergleich zur Kommunalwahl 2014 bewertet auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans das Abschneiden seiner Partei positiv. Er sieht eine Trendwende nach dem Absturz bei der Europawahl im Mai 2019 auf damals 19,2 Prozent. Dazu beigetragen hat nach seiner Einschätzung ein "sehr geschlossenes Auftreten der SPD insgesamt".

In den Städten Entscheidung vertagt

In fast allen Großstädten muss es eine Stichwahl geben. Laut der letzten Hochrechnung erreichte in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Wuppertal, Bonn und Mönchengladbach keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit. Lediglich in Bochum hat SPD-Oberbürgermeister Thomas Eiskirch gute Chancen auf eine direkte Wiederwahl.