Bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen wird wegen rechtsextremer Propaganda in mehreren Chat-Gruppen ermittelt. 200 Beamte durchsuchten am Mittwoch insgesamt 34 Polizeidienststellen und Privatwohnungen. Landesinnenminister Herbert Reul zufolge wurde in den Chatgruppen "übelste und widerwärtigste Hetze" betrieben. Er sprach von einer Schande für die Polizei in NRW.