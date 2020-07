Der in der Affäre um die rechtsextreme Drohschreiben-Serie "NSU 2.0" in Landshut festgenommene Ex-Polizist hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Das bestätigte die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Dienstag. Der 63-Jährige sagte, offenbar wolle jemand die Ermittler auf eine falsche Spur lenken.