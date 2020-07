Zuvor hatte die Fraktionschefin der Linken in Hessen, Janine Wissler, entsprechende Drohungen erhalten. Ihre persönlichen Daten waren mutmaßlich aus einem hessischen Polizeicomputer abgerufen worden. Dass zu diesem Vorgang ein Polizist vernommen worden war, wurde jedoch nicht an das dortige Innenministerium gemeldet. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) richtete deshalb an das zuständige Landeskriminalamt schwere Vorwürfe. Als Konsequenz wurde ein Sonderermittler eingesetzt.