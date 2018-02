Demnach wurden in den Jahren 2014 bis 2017 nur drei Einrichtungen in den ostdeutschen Bundesländern angesiedelt. Dabei handelte es sich um die Bundeseinrichtung "Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste" mit Sitz in Magdeburg sowie das Leibniz-Institut für Photonische Technologie in Jena und das Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas in Leipzig.



Im gleichen Zeitraum wurden zehn Bundeseinrichtungen und außer-universitäre Forschungseinrichtungen in Berlin angesiedelt, ebenfalls zehn in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hamburg und Baden-Württemberg. Lötzsch kritisiert dieses Vorgehen. Sie sagte MDR AKTUELL: "Damit wird systematisch ein Beschluss des Bundestages von 1992 unterlaufen. Es wurde festgelegt, dass gleichmäßig solche Institutionen verteilt werden müssen, auch mit dem Ziel gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West zu schaffen."