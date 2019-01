Die Bundesregierung weiß nicht, wie viele Obdachlose es im Land gibt. Es existiere "keine bundesweite amtliche Statistik zum Umfang der Wohnungslosigkeit", heißt es in einer Antwort des Bundesbauministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion, die der "Passauer Neuen Presse" (PNN) vorliegt.

Der Sprecher der Grünen für Bau- und Wohnungspolitik, Christian Kühn, kritisiert die Unkenntnis der Bundesregierung in dem Bereich: "Die Bundesregierung verhält sich wie die drei Affen: Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen." Dass es offensichtlich "weder Kenntnisse noch ein Interesse an Erkenntnisgewinn" gebe, sei ein Skandal. Die Bundesregierung müsse eine Statistik auflegen, die sowohl Wohnungs- und Obdachlosigkeit als auch das Ausmaß von Diskriminierung am Wohnungsmarkt erfasse.