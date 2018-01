Bayerns Innenminister Joachim Hermann ist für eine Begrenzung des Flüchtlingszuzugs. Bildrechte: dpa

Ein verschlungener Satz, den man sacken lassen muss. "Wir stellen fest", heißt es also, und weiter "nicht übersteigen werden". Kein "sollen", kein "dürfen". Eine Feststellung, die was heißt? Das wird von den Parteien nach außen hin völlig unterschiedlich gedeutet. Die CSU feiert sich selbst, weil sie ihre Obergrenze durchgedrückt hat, wie Bayerns Innenminister Joachim Hermann auch am Sonntag noch einmal erklärte: "Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung will, dass der Flüchtlingszuzug nach Deutschland insgesamt begrenzt wird und das haben wir eingebracht in die deutsche Politik und ich glaube, das ist richtig und daran wird sich auch durch SPD-Parteitagsbeschlüsse nichts ändern."