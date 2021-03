Lebensmittelverschwendung Obst- und Gemüseangebot sollte am Abend reduziert werden

Die Grünen-Politikerin Renate Künast sieht deshalb auch im Überangebot von Obst und Gemüse einen Grund für Lebensmittelverschwendung. Denn wenn der Laden am Wochenende schließe, würden die Waren wegen ihrer Überreife bis Montag nicht mehr abverkauft werden. "Darum geht es: Dass sozusagen das, was eine Minute vor Ladenschluss nicht verkauft werden kann, nachher in der Mülltonne landet. Wir behandeln Nahrungsmittel wie Müll." Eben dann, wenn Obst und Gemüse immer wieder aufgefüllt werden – unabhängig von der Nachfrage, etwa am Abend.