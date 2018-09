Heino von Meyer, der Leiter des Berliner OECD-Centers, fasst den rund 600 Seiten dicken Bericht mit dem diesjährigen Schwerpunktthema 'Chancengerechtigkeit' so zusammen: "Ja, es gibt auf den ersten Blick Erfolge und manches läuft auch gut. Aber, auf den zweiten Blick, ist vieles durchaus verbesserungswürdig". Noch prägnanter: "Deutschland muss besser werden, wenn es sich erfolgreich den Herausforderungen der Zukunft stellen will."

Gut sieht es in Deutschland auch bei den Berufsabschlüssen aus. Von den jungen Erwachsenen zwischen 25 und 34 Jahren haben 85 Prozent entweder Abitur oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Aber: Über 13 Prozent haben keinen solchen qualifizierten Abschluss. Heino von Meyer mahnt: "Das ist nicht nur ökonomisch ein vergeudetes Potential. Es ist auch gesellschaftlich ein Problem, das hohe Kosten – nicht nur für die Sozialkassen - verursachen wird." Denn, so die OECD-Studie, bei Menschen ohne Abschluss liegt die Arbeitslosenquote fünf Mal so hoch wie bei Menschen mit Abi oder Ausbildung.

In Deutschlad gehen immer mehr Kleinkinder in eine Krippe oder Kita. Die OECD lobt diese Entwicklung. Bildrechte: dpa

Anja Karliczek (CDU) ist seit März dieses Jahres Bundesministerin für Bildung. Bildrechte: dpa

Positiv ist laut OECD-Vergleichsstudie auch der relativ geringe Anteil von jungen Menschen im Alter zwischen 15 und 29 Jahren, die sich weder in einer Ausbildung oder in Beschäftigung befinden. 10 Prozent sind hier einer der niedrigsten Werte in den OECD-Ländern. Allerdings: Bei jungen Erwachsenen, die im Ausland geboren wurden, steigt der Anteil der Ausbildungs- und Joblosen auf fast ein Viertel an. In Deutschland müssten alle von den Chancen des Bildungssystems profitieren können, betont Ministerin Karliczek. Die Integration von Migranten komme voran, so die CDU-Politikerin: "Aber natürlich gibt es da noch eine Menge zu tun."´