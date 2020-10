Am Mittwoch waren Mitarbeiter im öffentlichen Dienst in zahlreichen Städten in Mitteldeutschland zu Warnstreiks aufgerufen. Vielerorts bleiben Kitas und Verwaltungen geschlossen. Schwerpunkt in Sachsen ist Leipzig, wo unter anderem auch Stadtverwaltung, Stadtreinigung und Kultureinrichtungen bestreikt werden. In Thüringen ist unter anderem das Kreiskrankenhaus in Schleiz betroffen. In Sachsen-Anhalt blieben in Magdeburg und Halle mehrere Kitas und Horte dicht.